Молодой курьер мошенников забрал у пенсионерки более 6,3 млн рублей в Калининском районе
Сегодня, 11:57
Его задержали на улице Демьяна Бедного.

Петербургские полицейские задержали курьера мошенников, который обманул пожилую женщину. Как рассказали в МВД России, потерпевшая, проживающая в доме на Светлановском проспекте, обратилась к правоохранителям Калининского района 28 мая и заявила, что аферисты забрали у нее свыше 6,3 млн рублей под надуманным предлогом. 

В тот же день на улице Демьяна Бедного по подозрению поймали 19-летнего жителя Васильевского острова. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала иностранца, обманувшего пенсионера на 1,8 млн рублей в Выборгском районе. Ему пообещали обезопасить накопления. Остальных участников схемы устанавливают. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
