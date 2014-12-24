"Не паниковать": что делать, если в лесу укусили гадюка или уж

В Петербурге и Ленинградской области обитает два вида змей: ядовитая гадюка и безобидный уж. Обе занесены в Красную книгу Северной столицы. Месяц назад рептилии проснулись и сейчас находятся на этапе брачного сезона. О том, в каких частях леса они обитают и как защитить себя от укуса, Piter.tv рассказали биолог Павел Глазков и заведующий отделением токсикологической реанимации института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Олег Кузнецов.

Где можно встретить змей?

До наступления теплой погоды с температурой воздуха +12 змеи находятся в спячке. Зимуют рептилии обычно в местах вырубки леса или на краю болот с высоким песчаным берегом. В этих участках они собираются массово.

В мае у ужей и гадюк брачный сезон, они собираются в клубки, где находится одна самка и до 5-7 самцов, которые ее оплодотворяют. Считается, что они очень агрессивны. На самом деле это не так, просто они активны из-за поиска пары для размножения. Павел Глазков, биолог

Биолог отмечает, что змеи крайне редко нападают на человека. Прежде, чем это случится, они издают предупреждающие звуки.

Наши змеи пугливые, особенно ужи. Они стараются сразу уползти, но, если вы резко подошли к гадюке, то она свернется в клубок и начнет очень громко предупреждающе шипеть. Они у нас интеллигентные и в этом плане. Павел Глазков, биолог

Смертелен ли укус змеи?

Укус гадюки не смертельно опасен, но может стать проблемой для людей с аллергией. По статистике, летальные исходы фиксируются в одном случае из 10 тысяч.

Опасность не во времени, а в скорости и характере возникновения симптомов. Как правило, все ограничивается местными проявлениями. Но в ряде случаев возможно развитие общетоксического действия, проявляться будет достаточно быстро. Олег Кузнецов, заведующий отделением токсикологической реанимации института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Причем безобидный уж тоже может быть опасен. Например, если человек возьмет его в руки, то змея, возможно, выделит вещество, которое сложно будет отмыть от одежды.

При укусе зубы у ужа грязные, можно заразиться. Еще у него есть одна интересная реакция, он может испражниться, если взять его в руки. Ладони вы будете отмывать сутки, а одежду, возможно, придется выбросить. Павел Глазков, биолог

Что делать, если укусила змея?

Обычно змея наносит до 20 укусов единовременно. Чем больше раз она укусила, тем больше яда попадет в кровоток. Биолог подчеркивает, что наибольшую опасность гадюка представляет для детей до пяти лет.

Если она укусила, не надо пытаться ей отомстить или ударить. Для начала в течение первых 40 секунд нужно высосать яд. Особенно это касается детей до пяти лет, у них небольшая масса тела и микрограммы яда для них опаснее. Павел Глазков, биолог

Кроме того, рекомендуется принять антигистаминное средство и пить много воды. Затем срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Ранку нужно обработать раствором антисептика, если он есть с собой. Жгут накладывать нельзя, так как быстро нарастает отек. Можно также принять антигистаминные препараты, если у вас нет противопоказаний. При планировании похода в лес с собой лучше взять бинт, салфетки, антисептик, антигистаминные препараты. Олег Кузнецов, заведующий отделением токсикологической реанимации института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Во время поездки в лес биолог Павел Глазков советует надевать высокие сапоги. Также рекомендует брать с собой палку или трость, чтобы проверять территорию при сборе грибов и ягод. Змеи отлично чувствуют вибрацию, поэтому перед прогулкой можно громко потопать или попрыгать, чтобы рептилии почувствовали приближение человека и уползли.

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова

Фото: Magnific, Шедеврум (сгенерировано ИИ)