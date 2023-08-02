В Петербурге поймали главу "Общины мусульман Северо-Запада" Мохаммеда Хенни

Силовики провели задержание при участии ФСБ, дело находится на федеральном контроле. По данным источников, он может быть причастен к истории с арестами представителей Духовного управления мусульман РФ в нескольких регионах.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Централизованной религиозной организации "Община мусульман Северо-Запада" Мохаммеда Хенни. По информации издания "Коммерсант" и источников "Фонтанки", задержание проведено при участии ФСБ, а уголовное дело находится на контроле федерального центра .

Причины задержания официально не разглашаются. Однако источники связывают его с арестами представителей Духовного управления мусульман России, которые прошли ранее в нескольких регионах страны, включая Мордовию и Москву . По некоторым данным, речь может идти о так называемой "массовой зачистке" представителей мусульманского духовенства, которых подозревают в связях с иностранными структурами .

Мохаммед Хенни также известен тем, что ранее возглавлял "Союз исламских организаций" и "Исламский культурный центр" в Петербурге. В 2007 году он уже был фигурантом уголовного дела о разжигании межнациональной розни, однако позже его статус изменили на свидетеля, а в Совете муфтиев России называли это дело ошибкой .

Ранее СМИ сообщали о задержании муфтия Мордовии Раиля Асаинова по подозрению в даче взятки и бывшего муфтия Карелии Висама Али Бардвила, арестованного на 15 суток за неповиновение полиции .

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский криптоинвестор пропал без вести в Таиланде более месяца назад.

Фото: Piter.TV