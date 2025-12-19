Петербургский криптоинвестор пропал без вести в Таиланде более месяца назад

Максим Гарбузов, живший в Паттайе, взял рюкзак и ушёл из дома 24 декабря 2025 года.

Криптоинвестор Максим Гарбузов, пропал без вести в Таиланде. Молодой человек, проживавший на севере Паттайи около 2,5 лет, вышел из своей арендованной квартиры с рюкзаком 24 декабря 2025 года и больше не выходил на связь. Об этом сообщили его родственники в социальных сетях.

По словам семьи, за 24-летним Максимом никогда не замечали подобного поведения — он всегда старался поддерживать контакт. Мужчина вёл замкнутый и аскетичный образ жизни, не употреблял алкоголь или наркотики, не имел друзей в городе и преимущественно работал удалённо над своим проектом. При этом он исправно оплачивал аренду жилья.

Не дождавшись вестей более месяца, родные подали официальное заявление о пропаже в полицию Таиланда. Они просят всех, кто может обладать какой-либо информацией о местонахождении Максима Гарбузова, связаться с ними. За полезные сведения обещано вознаграждение. Тайская полиция начала проверку по факту исчезновения иностранца. Обстоятельства, которые заставили молодого человека внезапно собрать вещи и покинуть дом, предстоит выяснить следствию.

