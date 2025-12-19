Родственница Свечникова почти уверена, что в Босфоре обнаружено его тело

По ее словам, окончательно об этом станет известно по результатам ДНК-экспертизы.

Родственница семьи Свечниковых Алена Караман почти уверена, что в Босфоре обнаружено его тело пропавшего российского пловца Николая Свечникова. Об этом она рассказала ТАСС.

Напомним, инцидент произошел в августе 2025 года. Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Турции. 20 января стало известно, что тело мужчины обнаружили вблизи причала Куручешме у набережной Бебек. После предварительного осмотра оно было доставлено в бюро судмедэкспертизы.

По словам Караман, она на 99% уверено, что в Босфоре обнаружили тело Свечникова. При этом она подчеркнула, что окончательно об этом станет известно по результатам ДНК-экспертизы. Ее проведут сегодня, 21 января.

Ранее мы сообщали, что российские туристы активно покупают летние туры в Турцию.

Фото: pxhere.com