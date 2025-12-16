Суд отправил в СИЗО и под домашний арест 4 подростков за жестокое избиение прохожих в Петербурге

Подростки избивали людей в магазине и на улице, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меры пресечения четверым несовершеннолетним, подозреваемым в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следствие полагает, что все они действовали в группе.

По версии следствия, Максим (2009 г.р.), Дмитрий (2009 г.р.) и Владимир (2011 г.р.), будучи в состоянии алкогольного опьянения, в магазине "Верный" на Муринской дороге из-за незначительного повода выражались нецензурной бранью в адрес гражданина Ф., после чего нанесли ему множественные удары кулаками и ногами в туловище и голову, причинив физическую боль и нравственные страдания.

Кроме того, 8 мая 2026 года Максим вместе с другим фигурантом — Петром (2009 г.р.) — у дома 159 по Пискарёвскому проспекту, также в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно бранились и нанесли множественные удары кулаками и ногами троим гражданам.

Задержаны подростки были 12 июня. Обвинение им пока не предъявлено. На заседании суда Максим, Дмитрий и Владимир возражали против ареста, просили более мягкую меру. Пётр против меры не возражал.

Суд избрал в отношении Максима меру пресечения в виде заключения под стражу, а Дмитрию, Владимиру и Петру — домашний арест. Срок меры для каждого установлен до 9 августа 2026 года.

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Фото: Piter.TV