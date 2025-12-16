Расчистку русла Черной речки в Петербурге завершат к 2027 году

В городе начался второй этап работ на 600-метровом участке от Сердобольской улицы до Чернореченского моста. Полный цикл очистки водоёма проведут впервые за два десятилетия.

В Санкт-Петербурге стартовал второй этап расчистки русла Черной речки. Специалисты приступили к работам на участке протяжённостью 600 метров — от Сердобольской улицы до Чернореченского моста.

Со дна водоёма извлекают грунт с помощью земснарядов. В охранных зонах применяют щадящую технологию размыва, чтобы не повредить инженерные коммуникации. Место работ огорожено боновыми заграждениями.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город продолжает системную работу по оздоровлению водных объектов. В этом году в программу уборки включили рекордное число водных артерий — 369. На Черной речке, где очистка проводится впервые за 20 лет, полный цикл мероприятий планируют завершить в 2027 году.

Первый этап прошёл в прошлом году: тогда очистили 660 метров от Головинского моста до Сердобольской улицы. Водолазы обследовали дно на наличие взрывоопасных предметов, подняли крупногабаритный мусор, после чего к работе приступил природоохранный флот.

Губернатор добавил, что в 2026 году также восстанавливают гидросистему Царского Села в рамках федерального проекта "Вода России". Полученный опыт планируют масштабировать на Сестрорецкий Разлив и Дудергофские озёра.

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