Петербургского бобра Яшку хотят переселить с Черной речки

Житель Черной речки стал местной знаменитостью и привлек внимание горожан. Специалисты опасаются за безопасность животного и рассматривают вариант его переезда на особо охраняемую территорию.

На Черной речке в Петербурге поселился бобр, которого местные жители прозвали Яшкой. Зверек быстро превратился в достопримечательность района, однако специалисты призывают горожан к осторожности и советуют не нарушать покой животного.

Как сообщает "Фонтанка", появление бобра связано с улучшением экологии водоема после недавней очистки русла. Эксперты полагают, что сейчас Яшка чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи человека. Если же из-за повышенного внимания ему станет дискомфортно, он либо сам покинет насиженное место, либо перейдет на ночной образ жизни. В крайнем случае зверька переселят на какую-либо охраняемую природную территорию.

Специалисты настоятельно рекомендуют петербуржцам не приближаться к бобру и его норе: защищаясь, он способен атаковать. Нельзя также пытаться угостить животное, поскольку человеческая еда ему вредна. У Яшки достаточно естественного корма в привычной среде обитания. Владельцам собак советуют выгуливать питомцев только на поводке, чтобы те не нанесли бобру серьезных травм.

Эксперты отметили, что местные жители уже успели навредить Яшке, угостив его морковью. Угощение вызвало у зверька расстройство желудка. Главная задача сейчас — уберечь от зубов бобра деревья на крутом берегу, которые выполняют важную функцию укрепления почвы.

Ранее мы рассказывали о том, что состоялась первая встреча манулов Шу и Пепе.

Фото: "Грибы и Грибники СПб" / Антон Кубышкин