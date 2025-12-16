В Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ

Оперштаб региона сообщил о последствиях налета БПЛА ВСУ на российскую территорию.

Четыре муниципалитета подверглись атакам Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по российскому региону. Известно, что пострадавшими стали трое местных жителей. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона противника на транспортной остановке ранены два человека. Медики сообщили, что женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, а у мужчины зафиксировано проникающее ранение грудной клетки. В тяжёлом состоянии пациенты были доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую Центральную районную больницу. Сейчас потерпевшим оказывается вся необходимая помощь. На месте атаки беспилотниками ВСУ также повреждено остекление коммерческого объекта.

В хуторе Ржавец Шебекинского округа дрон атаковал ГАЗель. Бойцы самообороны доставили водителя, получившего осколочное ранение бедра, в Шебекинскую ЦРБ. Транспорт посечен осколками. пресс-служба операштаба по Белгородской области

Чиновники добавили, что в Валуйском округе села Кукуевка от детонации FPV-дрона ВСУ в двух частных домах разбиты окна. В населенном пункте также повреждена линия электропередачи. В селе Бобрава Ракитянского округа при атаке БПЛА повреждены остекление частного дома и автомобиль. В городе Грайворон FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю. В результате транспортное средство было повреждено.

В Тульской области из-за атаки БПЛА погибли три человека.

Фото: Telegram / Оперштаб Белгородской области