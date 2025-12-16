Декрет без потери дохода: эксперт рассказала о возможностях для работающих родителей

HR-эксперт девелопера Level Group Валентина Романова: работать полный день можно без потери пособия по уходу за ребенком.

В российском законодательстве произошли изменения, позволяющие родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, официально работать полный рабочий день, не теряя при этом право на ежемесячное пособие. Как пояснила HR-эксперт Валентина Романова, ранее для сохранения выплат требовался только неполный рабочий день. Теперь же родители могут вернуться к работе в офисе, на удаленке или по совместительству, оставаясь в декретном отпуске до достижения ребенком полутора лет и продолжая получать государственную поддержку. Такая мера обеспечивает семьям финансовую стабильность и помогает родителям поддерживать профессиональный уровень.

По данным исследования девелопера Level Group, большинство женщин (55%) возвращаются к трудовой деятельности до завершения официального декрета. При этом лишь 17% делают это из-за нехватки средств, тогда как для подавляющего большинства (83%) основной причиной является стремление не потерять карьерный темп. Кроме того, этот период часто становится точкой для смены деятельности: 41% женщин перешли на новую работу, 10% получили повышение, а 12% кардинально сменили профессию. Эксперт подчеркивает, что эти цифры свидетельствуют о высокой уверенности современных женщин в своих силах и способности успешно совмещать материнство с карьерным развитием.

Для того чтобы сохранить право на выплаты, необходимо корректно оформить отпуск по уходу за ребенком у работодателя, подав заявление и комплект документов. После этого сотрудник получает законное право выйти на полный рабочий день в любой момент, при этом юридически оставаясь в отпуске. Это позволяет одновременно получать и заработную плату, и государственное пособие. Важно помнить, что данным правом могут воспользоваться не только матери, но и отцы или другие родственники, осуществляющие уход за ребёнком, что дает семье дополнительную свободу в планировании бюджета.

Специалист советует заблаговременно планировать финансовую стратегию на период декрета и активно использовать доступные меры господдержки. Помимо федеральных пособий, рекомендуется изучить возможность получения региональных льгот и компенсаций. Главным условием сохранения всех прав является официальное оформление отпуска у работодателя.

Алгоритм оформления отпуска на другого родственника

1. Прерывание отпуска матерью. Если мать уже находится в декрете и получает пособие, ей необходимо его прервать. Для этого она должна либо выйти на работу, либо оформить отпуск без содержания, либо уволиться. Если мать изначально не работала и не получала выплаты, этот шаг пропускается.

2. Подача заявления родственником. Отец или другой член семьи подаёт своему работодателю заявление на предоставление отпуска по уходу за ребенком и на назначение пособия.

3. Сбор документов. Потребуется следующий пакет:

– Свидетельство о рождении ребенка (и предыдущих детей).

– Справка с места работы матери о том, что она не использует отпуск по уходу и не получает пособие. Если мать не работает — справка из Социального фонда России (СФР).

– Для совместителей — справка со второго места работы о том, что там пособие не выплачивается.

– Справка о доходах за два предыдущих года (если была смена работы).

– Реквизиты банковского счёта для перечисления средств.

4. Оформление приказа. Работодатель издает приказ о предоставлении отпуска.

5. Передача данных в СФР. В течение трех рабочих дней работодатель направляет сведения в фонд через систему электронного документооборота (СЭДО).

6. Назначение пособия. СФР рассматривает документы и назначает выплату в течение 10 рабочих дней.

Данная схема имеет ряд преимуществ: она позволяет сохранить доход семьи и обеспечить гибкость (например, если мать зарабатывает больше или ей важно быстрее вернуться к карьере). К недостаткам можно отнести бюрократические сложности и зависимость от позиции работодателя. Перед принятием решения рекомендуется тщательно просчитать финансовую выгоду, обсудить распределение ролей в семье и убедиться в готовности компании к такому формату работы.

Фото: Piter.TV