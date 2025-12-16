Беглов и Бельский вручили награды 65 выдающимся медикам Петербурга

В городе действует проект "Здоровье для СВОих" для участников спецоперации.

Накануне профессионального праздника губернатор Петербурга Александр Беглов вручил региональные награды выдающимся сотрудникам сферы здравоохранения. Церемония прошла в Смольном, где чествовали врачей, медсестёр, медбратьев и фельдшеров, работающих в стационарах, скорой помощи и поликлиниках Петербурга. Всего губернаторскими наградами отмечены 54 человека. Ещё 11 наград вручил председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Беглов отметил, что в зале присутствуют специалисты разных профилей, но всех их объединяет одно: они работают в медицине по велению души. Без истинного призвания в этой профессии удержаться практически невозможно, а также без глубоких знаний, силы воли, настойчивости, чуткости и огромного желания заниматься именно этим делом. Губернатор подчеркнул, что на медиках лежит ответственная миссия, особенно в работе с детьми и пожилыми людьми, и поблагодарил их за преданность выбранному пути.

Глава города также напомнил, что за последние годы в городе провели капитальный ремонт 160 объектов здравоохранения, открыли более 70 новых поликлиник, амбулаторий и кабинетов врачей общей практики, возвели новые стационары-трансформеры, а больницы оснастили современным оборудованием. Ежегодно обновляется автопарк машин скорой помощи.

Бельский назвал медиков Петербурга большой армией в 95 тысяч человек, которые работают на благо жителей города, и поблагодарил их за служение, добрые сердца и тёплые руки. Особую благодарность губернатор выразил руководителям и сотрудникам медучреждений, которые сегодня оказывают помощь участникам специальной военной операции, а также врачам, выезжающим в командировки на Донбасс, в Новороссию и в город-побратим Мариуполь. С прошлого года в Петербурге действует проект "Здоровье для СВОих": во всех поликлиниках участники СВО могут пройти углублённое медицинское обследование.

Звания "Заслуженный врач Санкт-Петербурга" удостоены 15 человек, звания "Заслуженный работник здравоохранения Санкт-Петербурга" – 13. Губернатор также поощрил 18 победителей конкурсов "Лучший врач" и "Лучший работник со средним медицинским образованием" 2025 года, вручил Почётные грамоты и Благодарности медицинским работникам, проявившим наибольшие успехи в своей ежедневной деятельности.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: пресс-служба Смольного