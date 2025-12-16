Спикер Заксобрания возложил цветы к памятнику "Футболистам блокадного Ленинграда" на стадионе "Динамо".

В Санкт-Петербурге на стадионе "Динамо" 29 мая прошла церемония возложения цветов к памятнику "Футболистам блокадного Ленинграда". Об этом в своих соцсетях сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Спикер парламента напомнил, что 84 года назад, в 1942 году, в осажденном Ленинграде состоялся легендарный футбольный матч. По его словам, для потомков участников и зрителей того события оно сейчас гораздо больше, чем просто спортивное состязание. Эта игра стала частью стального характера Ленинграда-Петербурга и его героической памяти.

Бельский подчеркнул, что в городе, пережившем страшную блокадную зиму, люди находили в себе силы жить, работать, защищать Ленинград и даже выходить на футбольное поле. Он выразил низкий поклон тем, кто подал всему миру этот пример мужества и силы духа.

Сегодня, 29 мая, на стадионе "Динамо" также состоялся традиционный футбольный матч между сборными правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу представителей города. Однако, как отметил Бельский, результат совсем не важен, потому что каждый удар по мячу был своего рода данью памяти героям вне времени.

Фото: Telegram / Александр Бельский