В Петербурге состоялся гала-концерт "Классика на Дворцовой"

Вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал о масштабах праздника, а виолончелист-виртуоз Борис Струлев впервые представил инструмент из янтаря.

В пятницу, 29 мая, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся масштабный гала-концерт "Классика на Дворцовой", приуроченный к празднованию Дня города. Благодаря телевизионной и интернет-трансляции, которую обеспечивает компания "Ростелеком", за событием смогут наблюдать жители практически всех российских регионов. Корреспондент Piter.TV побывал на этом красочном событии.

У нас добрая традиция стала отмечать День города на Дворцовой площади. Традиция эта была заложена в 2015 году городом Санкт-Петербург. Тогда мы первый раз собрались на "Классику на Дворцовой" и 14 раз подряд этот действительно большой общегородской праздник. Всего в городе проходит более 230 различных мероприятий по масштабу. Мы стараемся придерживаться того, чтобы праздник доходил в каждый двор, поэтому для нас очень важны и районные праздники тоже. У нас 800 квадратных метров экранов, 350 различных костюмов используется на сцене. У нас звезды со всего мира. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербура

Режиссёр-постановщик Екатерина Галанова в свою очередь подчеркнула, что за время своего существования этот гала-вечер стал настоящей визитной карточкой культурной жизни Петербурга. По её словам, подготовка каждого выступления требует усилий более тысячи специалистов, а каждый номер представляет собой зрелищный мини-спектакль на стыке академмузыки, мультимедиа и сценографии.

Очень сложно каждый год делать концерт лучше и лучше. Мы стараемся приводить самые лучшие голоса. В этом году и наши русские певцы, и итальянские. Программа собирается каждый год естественно разная, каждый номер это мини спектакль. Мы делаем мультимедийные декорации к каждому номеру. Программа готовится год: огромное количество эскизов, труда и работы, связанной с созданием видеодекораций. Это музыкальный материал, иногда это аранжировки какие-то оригинальные. "Классика на Дворцовой" это не только классика. Мы начинаем, с классических композиторов и постепенно через оперетту и неаполитанские песни приходим в эстраду современную. Екатерина Галанова, режиссёр-постановщик

Ежегодное открытое музыкальное шоу уже давно стало неотъемлемой частью праздничной программы. Оно неизменно собирает десятки тысяч горожан и гостей Северной столицы, а теперь благодаря современным технологиям его аудитория расширяется на всю страну.

Это невероятный праздник, это великая честь, это великий город Петербург. Я его обожаю. <...> Моя виолончель сегодня будет выглядеть совершенно по-другому. Она имеет основу из янтаря, которую мне предоставил когда-то Калининград. Это премьера впервые на опен-эире в Питере. Борис Струлев, виолончелист-виртуоз

В концертной программе этого года заявлены ведущие отечественные исполнители академического жанра. К ним присоединились приглашенные солисты из Италии — тенор Марко Чапони и сопрано Мариам Баттистелли.

