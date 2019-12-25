Гала-концерт "Классика на Дворцовой" — кто выступит, как попасть, ограничения движения

Это событие, ставшее традицией, вновь соберет на главной площади города лучших оперных исполнителей и музыкантов со всего мира.

Кульминационным событием в череде мероприятий, посвященных дню рождения Санкт-Петербурга, станет Гала-концерт "Классика на Дворцовой". Грандиозный праздник, соединивший все лучшее, что связано с нашим городом – шедевры архитектуры, музыкальную классику и романтику белых ночей, пройдет 30 мая на главной площади Северной столицы, у стен Зимнего дворца, где будет установлена огромная сцена. Это событие, ставшее традицией, вновь соберет на главной площади города лучших оперных исполнителей и музыкантов со всего мира. Piter.tv узнал, кто выступит на концерте, как попасть на Дворцовую площадь в этот вечер и как будут обстоять дела с движением транспорта в центре города.

Программа "Классики на Дворцовой" 2025

Концерт начнется в 21:30 и продлится до 23:30. В программе — арии из опер Моцарта, Верди, Пуччини, а также популярные эстрадные произведения. Все номера исполняются вживую, без фонограммы. Зрителей ждет яркое красочное шоу под открытым небом, завораживающее уникальным сценарно-режиссерским воплощением. Каждый из 26 номеров программы – это сюжетный мини-спектакль с 3D-де­корациями от лучших российских моушен-ди­зайнеров, великолепными костюмами, оригинальными хореографическими миниатюрами, световыми и арт-визуальными эффектами.

Виртуозный вокал, танцевальные композиции в разных стилях (классика, бальные танцы, хип-хоп) и современные медиа-технологии – все это будет создавать удивительную атмосферу и подарит гостям незабываемые эмоции. За хореографическую составляющую в этом году отвечают семикратные чемпионы мира по танцевальному спорту команда "Вера" (Тюмень) и чемпионы мира, серебряные призеры Чемпионата Европы, семикратные чемпионы России среди ансамблей по танцевальному спорту, танцевально-спортивный клуб "Дуэт" (Пермь). На сцену также выйдут спортсмены Федерации спортивных танцев на колясках.

Среди постоянных участников "Классики на Дворцовой" – Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им. Леонида Якобсона. Главное украшение программы – уникальные голоса российских и зарубежных оперных звезд. Хедлайнерами "Классики на Дворцовой-2025" станут Раме Лахай (Косово), Саннибой Дладла (ЮАР-Германия), Андрей Данилов (Россия-Германия), Алихан Зейналла (Казахстан), Сара Бланш (Испания), Нина Миносян (Армения), Владислав Сулимский (Россия), Виктория Каркачева (Россия), Алина Черташ (Россия),

Выступления артистов пройдут в сопровождении Академического симфонического оркестра петербургской филармонии и Концертного хора Санкт-Петербурга, которые на протяжении всего вечера будут находиться на сцене. За дирижерским пультом – Артем Абашев. В программе Гала-концерта прозвучат арии из всемирно известных опер и оперетт, неаполитанские песни, знаменитые эстрадные шлягеры, поп и рок хиты XX века.

Как попасть на концерт

Вход на мероприятие свободный. Площадь будет огорожена, и попасть на нее можно будет через два входа: со стороны Певческого моста и Дворцового проезда. Вход будет открыт с 20:30, но лучше приходить заранее, чтобы занять удобное место и успеть пройти контроль.

Безопасность — в приоритете для организаторов: все зрители проходят через рамки металлоискателей, запрещено проносить напитки, алкоголь, крупные сумки и колющие предметы. Рекомендуемый возраст для посещения — от 6 лет.

Работа общественного транспорта в день концерта

Проведение концерта потребует временного изменения схемы движения транспорта в центре города. Эти ограничения следует учитывать, особенно если вы планируете добраться на автомобиле.

По информации Комитета по транспорту Петербурга, с 0:00 до 23:59 30 мая будут перекрыты:

Проезд вдоль строений № 4 и 6–8 на Дворцовой площади,

Сама Дворцовая площадь,

Участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Схема: Комитет по транспорту Петербурга

Дополнительно устанавливается запрет на парковку автомобилей с 0:00 30 мая до 23:59 5 июня в проезде вдоль зданий № 4 и 6–8 на Дворцовой площади.

В ночь с 30 на 31 мая движение поездов и наземного транспорта в Санкт-Петербурге будет осуществляться круглосуточно с 00:00 до 6:00. Интервал следования поездов подземки составит от 8 до 10 минут, а наземные маршруты будут ходить с перерывом не более 30 минут.

В распоряжении пассажиров окажутся автобусные маршруты № 2, 4, 74, 193, 239, 271, троллейбусные линии № 23, 46 и трамвай № 55.

Городские службы просят заранее планировать маршруты, использовать общественный транспорт или передвигаться пешком в пределах центра.

Фото: ВКонтакте / Классика на Дворцовой