Гала-концерт "Классика на Дворцовой" пройдет 29 мая

В День города, 29 мая, на Дворцовой площади состоится традиционный гала-концерт "Классика на Дворцовой". Это мероприятие, ставшее одним из главных символов Петербурга, ежегодно собирает сотни тысяч зрителей и многомиллионную аудиторию трансляций по всему миру. Об этом сообщила PR-служба проекта.

"Классика на Дворцовой" — это крупнейший в России смотр классического искусства под открытым небом. В рамках концерта публику ждёт сочетание мировых оперных и опереточных арий, эстрадных шлягеров XX века, виртуозного вокала и современных мультимедийных технологий. За более чем десятилетнюю историю проект дважды получал статус Национального события России и стал визитной карточкой культурной жизни Петербурга.

В этом году на сцену у стен Эрмитажа выйдут артисты, чьи имена украшают афиши Ла Скала и Метрополитен-опера. Среди исполнителей — тенор Марко Чапони, сопрано Мариам Баттистелли, солист Большого театра Игорь Головатенко, меццо-сопрано Мария Баракова, а также Сергей Романовский, Андрей Данилов, Лидия Фридман, Инна Деменкова и Семён Антаков.

Особым украшением программы станет выступление виолончелиста-виртуоза Борислава Струлёва. Музыкальное сопровождение обеспечит Академический симфонический оркестр филармонии под управлением дирижёра Артёма Абашева.

В разные годы в "Классике на Дворцовой" принимали участие такие выдающиеся мастера, как Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава и Элина Гаранча.

