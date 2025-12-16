В аварии в Тихвинском районе погибли двое детей
Сегодня, 17:16
На трассе А-114 "Вологда — Новая Ладога" произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Duster и Audi.

Полицейские Ленинградской области проводят проверку по факту смертельного ДТП, в котором погибли двое детей. Об этом сообщили в МВД России. 

По предварительным данным, днем 2 июня в Тихвинском районе на 436-м километре трассы А-114 "Вологда — Новая Ладога" произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Dusterи Audi. В результате скончались три человека, в том числе двое несовершеннолетних. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что водителя зажало между забором и мусоровозом в поселке Памир. Он погиб от полученных травм на месте происшествия. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

