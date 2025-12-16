В аварии в Тихвинском районе погибли двое детей

На трассе А-114 "Вологда — Новая Ладога" произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Duster и Audi.

Полицейские Ленинградской области проводят проверку по факту смертельного ДТП, в котором погибли двое детей. Об этом сообщили в МВД России.

По предварительным данным, днем 2 июня в Тихвинском районе на 436-м километре трассы А-114 "Вологда — Новая Ладога" произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Dusterи Audi. В результате скончались три человека, в том числе двое несовершеннолетних. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

