  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водителя зажало между забором и мусоровозом в поселке Памир
Сегодня, 10:23
161
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водителя зажало между забором и мусоровозом в поселке Памир

0 0

Он скончался от полученных травм на месте происшествия.

Полиция проводит проверку по факту трагедии во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщили в МВД России, 1 июня на Кремлевской улице в поселке Памир 50-летний водитель мусоровоза вышел из кабины КамАЗа с целью погрузки пухто, не задействовав при этом ручной тормоз. 

В результате произошло движение транспортного средства, и мужчину зажало между забором и автомобилем. Он скончался от полученных травм на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Шугозеро Тихвинского района столкнулись водитель Lada и подросток на мопеде. Юношу госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии