Водителя зажало между забором и мусоровозом в поселке Памир

Полиция проводит проверку по факту трагедии во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщили в МВД России, 1 июня на Кремлевской улице в поселке Памир 50-летний водитель мусоровоза вышел из кабины КамАЗа с целью погрузки пухто, не задействовав при этом ручной тормоз.

В результате произошло движение транспортного средства, и мужчину зажало между забором и автомобилем. Он скончался от полученных травм на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

