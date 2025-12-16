В ОАЭ заявили, что страны Ближнего Востока не должны расплачиваться за амбиции Ирана

Анвар Гаргаш призвал Иран задуматься о региональной безопасности.

Советник президента ОАЭ по внешнеполитическим вопросам Анвар Гаргаш считает, что страны Ближнего Востока не должны расплачиваться за чрезмерные региональные амбиции иранского руководства, так как роль Тегерана не может обеспечиваться за счет общей безопасности. Соответствующий комментарий иностранный дипломат оставил в социальных сетях. Советник эмиратского лидера уточнил, что в нынешних условиях требуется пересмотр системы международных отношений, но при условии уважения принципов суверенитета, добрососедства и невмешательства во внутренние дела других стран.

От стран Персидского залива до Йемена, Ливана и Ирака - мы все платим цену за раздутые региональные амбиции Ирана. Роль любой страны в регионе не может обеспечиваться за счет общей безопасности, стабильности и процветания. Анвар Гаргаш, дипломат из ОАЭ

Днем ранее советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил мировую общественность о том, что Тегеран не допустит продолжения морской блокады со стороны вашингтонской администрации и дальнейшей эскалации ситуации в Ливане. Дипломат указал, что акватория Ормузского пролива находится под контролем исламской республики, а терпение иранских вооруженных сил "не безгранично".

