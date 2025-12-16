Пожилая петербурженка лишилась из-за мошенников 1 млн рублей

Полицейские задержали работника завода, который помог мошенникам оставить пенсионерку без накоплений. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Центрального района 13 мая обратилась 75-летняя женщина, заявившая о том, что ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования средств аферисты убедили потерпевшую отдать курьеру 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Накануне на улице Чехова по подозрению задержали 51-летнего местного жителя. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

