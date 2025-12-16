В здании лицея на Социалистической проверили около 30 мигрантов

Полицейские провели проверку соблюдения миграционного законодательства в здании лицея на Социалистической улице, где ведутся масштабные строительно-монтажные работы. Во время рейда иностранные рабочие пытались скрыться от правоохранителей разными способами: одни прятались в раздевалках и складских помещениях, другие делали вид, что не замечают стражей правопорядка, а некоторые забаррикадировались на крыше, рассказали 2 июня в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего проверили 60 человек, половина – выходцы из стран Средней Азии. В отделы были доставлены восемь нарушителей. В отношении них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ.

Параллельно проверяли транспорт, курсировавший рядом со стройкой. Осмотрено 25 машин, в результате составлено шесть административных протоколов, в том числе по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

