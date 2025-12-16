Петербургская прокуратура требует погасить долг по зарплате в 1 млн рублей
Сегодня, 9:46
Задолженность образовалась в коммерческой организации перед четырьмя работниками.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по коллективному обращению сотрудников общества с ограниченной ответственностью. В коммерческой организации перед четырьмя работниками образовалась задолженность по заработной плате в общем размере свыше 1 млн рублей, сообщили 2 июня в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое восстановление трудовых прав контролируется. 

Фото: Piter.TV 

