Смольный выделит 12 млн рублей субсидий на проведение конгрессов и форумов в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, регламентирующее порядок выделения финансовой поддержки в 2026 году. Субсидии предназначены для городских юридических лиц (за исключением государственных учреждений), ведущих научную или научно-техническую деятельность, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
Как сообщили в пресс-службе Смольного, эти средства будут направлены на покрытие расходов по организации и проведению крупных российских и международных мероприятий.
С помощью данного вида субсидий город поддерживает и стимулирует научную деятельность на протяжении более 20 лет. Конгрессы, конференции и форумы укрепляют имидж Петербурга как научного центра и одной из главных конгрессно-выставочных площадок страны. На реализацию этой инициативы в городском бюджете на 2026 год заложено 12 млн рублей.
