"Какой ты красивый": сказочные фотоистории детей с особенностями развития

Герда с алой розой, Алёнушка, Царевна-лягушка, озорной Карлсон — это не кадры из кино, а реальные портреты детей с особенностями развития. Всероссийский фотопроект "Какой ты красивый. Сказочная история" подарил ребятам мечту: примерить образ любимого персонажа и почувствовать себя главным героем волшебной книги.

Принцессы, феи, волшебники и не только: в Петербурге стартовал всероссийский фотопроект "Какой ты красивый. Сказочная история". Второй год подряд инклюзивный проект собирает детей со всей страны: Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Казань, Краснодар и другие населенные пункты.

Проект на самом деле очень душевный и теплый. Это очень важно поддерживать детишек как с особенностями развития, так и без особенностей. Это всецело, наверное, такое, еще раз повторюсь, важное и теплое ядро, которое необходимо нести в общество. Поэтому социально, конечно, проект очень важен. Михаил Уткин, топ-менеджер MazaPark

В экспозиции — не просто портреты, а настоящая волшебная книга: Герда с алой розой, Алёнушка, Царевна-лягушка, отважные рыцари и прекрасные феи. 31 образ и каждый подбирался индивидуально, чтобы персонаж отражал характер и стремления участника.

Некоторые дети мечтали, например, в образе Золушки или еще каком-то. Некоторым детям больше подходил какой-то образ. У меня маленькие детишки, я снимала. Вот Вадим, ему 6 лет, ему, мне кажется, идеально подошел образ Карлсона. Он такой же шебутной, такой же озорной, как и его персонаж, который мы выбрали. Знаете, я очень волновалась на самом деле, потому что детки непростые, но было очень просто их снимать. Они настолько, мне кажется, собранные. Даже обычных детей бывает сложнее снимать, чем деток таких с особенностями развития. Татьяна Дубова, коммерческий фотограф

В экспозиции представлены не только яркие портреты, но и трогательные истории семей. И каждая из них показывает, что за физическими ограничениями скрываются безграничные миры, полные мужества и света. Ведь истинная магия — в силе духа, позволяющей ребёнку стать тем, кем он мечтает.

Проект направлен на то, чтобы показать, что дети, несмотря на какие-то физические особенности, они все остаются детьми и они точно такие же, как и обычные. Они также мечтают, они также любят баловаться, любят играть, смеяться. И эта выставка направлена на то, чтобы показать и гостям нашего города, и жителям нашего города, что не бывает некрасивых детей. Все дети одинаково прекрасны. География проекта широкая. В проекте принимали участие дети из разных регионов и городов нашей страны. Основная часть это, конечно, дети из Санкт-Петербурга, подопечные центра физической терапии "Пеликан". Амина Солтанова, куратор проекта "Какой ты красивый. Сказочная история", руководитель культурного альянса "Солтанова"

Проект "Какой ты красивый. Сказочная история" доказывает: каждый ребёнок достоин стать главным героем собственной сказки, а доброта и принятие делают общество сильнее.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV