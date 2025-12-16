Выставка "Страна Наума Грановского"

Выставка пройдет с 9 апреля по 7 июня в культурном центре "Левашовский хлебозавод" на Барочной улице. Для гостей старше 12 лет.

Экспозиция предлагает нестандартное прочтение фотографического наследия знаменитого мастера, чье имя неразрывно связано с Москвой прошлого века. Проект фокусируется на малоизученном аспекте творчества Наума Грановского – кадрах, запечатлевших многообразие жизни республик бывшего CCCP. Столица задавала тон, а признанные мастера становились "законодателями стиля".

Работы автора не просто документировали строительство, но и создавали архитектурный образ эпохи. Многие места, запечатленные Грановским, давно исчезли с карт городов и были снесены. Выставка позволит вернуться в пространство детства.

Экспозицию сопроводит исследовательский текст архитектора и историка архитектуры Николая Васильева.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия