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Выставка "Страна Наума Грановского"
Сегодня, 12:00
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Выставка "Страна Наума Грановского"

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Выставка пройдет с 9 апреля по 7 июня в культурном центре "Левашовский хлебозавод" на Барочной улице. Для гостей старше 12 лет.

Экспозиция предлагает нестандартное прочтение фотографического наследия знаменитого мастера, чье имя неразрывно связано с Москвой прошлого века. Проект фокусируется на малоизученном аспекте творчества Наума Грановского – кадрах, запечатлевших многообразие жизни республик бывшего CCCP. Столица задавала тон, а признанные мастера становились "законодателями стиля". 

Работы автора не просто документировали строительство, но и создавали архитектурный образ эпохи. Многие места, запечатленные Грановским, давно исчезли с карт городов и были снесены. Выставка позволит вернуться в пространство детства. 

Экспозицию сопроводит исследовательский текст архитектора и историка архитектуры Николая Васильева. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: выставка, фотография
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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