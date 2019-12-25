Жительнице Петербурга отменили штраф в 40 млн рублей за неоплаченную стоянку

Напомним, исполнительное производство возбудили 5 августа на основе электронного документа.

В Петербурге судебные приставы закрыли дело о взыскании штрафа в 40,9 млн рублей с местной жительницы. Все ограничения полностью сняты с женщины, пишет портал 78.ru 10 августа.

Напомним, исполнительное производство возбудили 5 августа на основе электронного документа. К прошлой пятнице его прекратили после того, как поступили материалы от мирового судьи.

Началась история в 2025 году. Девушка не смогла оплатить парковку, поскольку приложение не работало, и спустя несколько месяцев ей пришел штраф. Водительница не торопилась с оплатой, но внесла сумму позже, когда к делу подключились судебные приставы. Затем городской комитет по транспорту подал на петербурженку в суд: это был штраф на штраф. Она затянула с тем, чтобы оспорить санкцию, и на "Госуслугах" появилось сообщение о том, что теперь нужно внести почти 41 млн рублей.

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Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу