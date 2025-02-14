Маломобильные пассажиры получили единый стандарт обслуживания в Петербурге

Водителей обучили речевым формулам, как помогать инвалидам в транспорте.

В Петербурге на базе трамвайного депо "Славянка" подписали единый стандарт помощи маломобильным пассажирам. Церемония прошла в рамках заседания Координационного совета. Документ закрепили подписями все городские перевозчики, сообщила пресс-служба Смольного. В мероприятии участвовали председатель Комитета по транспорту Денис Минкин, депутаты ЗакСа и представители общественных организаций.

Стандарт содержит алгоритмы для водителей и персонала при посадке, высадке и сопровождении пассажиров с ограниченными возможностями, включая конкретные речевые формулировки. Как отметил Минкин, работа над доступной средой велась давно, но системного подхода не хватало. К разработке привлекли людей с инвалидностью — они участвовали в проверках, тестировании и выработке рекомендаций. Особо подчеркнуто, что некоторые маломобильные граждане теперь работают на транспортных предприятиях как штатные сотрудники, занимаясь постановкой техзаданий и тестированием систем.

На заседании также обсуждали доступность культурных объектов. Создана рабочая группа, которая разрабатывает туристический маршрут для маломобильных пассажиров в Павловск и Пушкин с остановками у знаковых мест. Отдельную благодарность Минкин выразил депутатам Александру Ржаненкову и Алексею Цивилеву за поддержку инициативы.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуме предложили лишать прав за незаконное использование знака "Инвалид".

Фото: Piter.TV