Почти 200 тысяч петербуржцев не увидят море из-за долгов перед приставами

Каждый четвёртый должник в Петербурге сидит дома.

Около 200 тыс. жителей Петербурга не смогут выехать за границу из-за неоплаченных долгов. Такие данные приводит Главное управление ФССП по городу. Временное ограничение на пересечение границы действует в отношении должников по кредитам, налогам, штрафам и алиментам.

С начала 2026 года судебные приставы взыскали более 2,6 млрд руб. по всем категориям задолженностей. Из них порядка 32 млн руб. поступило по алиментным обязательствам. В списке невыездных числятся свыше 9 тыс. граждан, не выплачивающих средства на содержание детей.

Запрет на выезд применяется при сумме долга от 30 тыс. руб. для большинства категорий, а для алиментщиков порог снижен до 10 тыс. руб. Проверить наличие ограничений можно на официальном сайте ФССП в разделе "Банк данных исполнительных производств". В ведомстве рекомендуют погашать задолженности заблаговременно, чтобы избежать проблем на паспортном контроле.

Ранее мы сообщили о том, что объем мобильного трафика в Петербурге и Ленобласти упал на 18% из-за регулярных ограничений связи.

Фото: Piter.TV