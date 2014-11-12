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"Попробуйте поспать".Симоньян высмеяла призыв премьер-министра Румынии

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В европейской стране на весь август объявили чрезвычайное положение в энергетическом секторе.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан посоветовал жителям страны не включать вечером свет из-за энергетического кризиса. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поиронизировала в Telegram-канале над его словами.

Симоньян выложила дфрагмент публичного выступления Боложана, где он попросил граждан Румынии не включать вечером свет. Политик также пообещал, что тоже не будет пользоваться электричеством в это время. Боложан рассказал, что так поздно возвращается домой после работы, что у него не остается времени на то, чтобы сидеть при включенном свете.

В ответ главный редактор RT написала: "А если проголодаетесь, попробуйте просто поспать". Также Симоньян высказывалась о будущем Украины, прогнозируя её внутренний распад. По мнению журналистки, после ухудшения отношений Киева с мировым сообществом страну ждут междоусобные столкновения.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны Евросоюза сами завели себя в кризис отказом от российского природного газа.

Видео: Telegram/Маргарита Симоньян

Теги: маргарита симоньян, румыния, энергетический кризис в европе
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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