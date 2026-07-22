В МИД России обвинили администрацию Майи Санду в игнорировании интересов молдавских граждан.

На территории Молдавии идет насильственная румынизация граждан. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны раскритиковала проводимую политику президента постсоветской республики Майи Санду. Политический лидер пришла к власти в Кишиневе од предлогом улучшения жизни населения, а также процветания и экономического роста. Однако затем глава государства начала продвигать идеи присоединения к Румынии, не обращая внимание на национальные интересы собственных граждан.

Молдавия – это молдаване! Это граждане этой страны, которых не то, что не слышат, а чье решение, чье голосование, чье волеизъявление искажают в угоду политическому режиму, который насадил тот же самый Евросоюз. Там так принято, это и есть так называемые европейские ценности: ври, обманывай, искажай и под этим предлогом выписывай сам себе индульгенции на что угодно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве считают невероятным то, что люди в своей стране говорят на молдавском языке, в гражданском паспорте у них написано, что они граждане Молдавии, а также своим детям они рассказывали о народных обычаях и культурах Молдавии. Однако теперь действующие власти пытаются стереть эту идентичность ради Румынии.

Захарова: ЕС улюлюкает, когда киевский режим бьет по атомным объектам.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik