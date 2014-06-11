Спасший ребёнка на пляже в Петербурге получит премию имени Тиграна Кеосаяна

Мужчине вручат 23-ю премию имени Тиграна Кеосаяна.

Житель Санкт-Петербурге мужчине спас жизнь ребёнку на пляже после удара током. Мужчина получит премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Во время купания на Крестовском острове вблизи яхт-клуба 11-летнего мальчика ударило током во время купания. Позже выяснилось, что он получил удар от электрощитка на причале.

После этого ребёнок начал захлебываться, а все пытавшиеся ему помочь также било током. Мальчик около четырёх минут захлёбывался на глазах у отдыхающих. Тогда один из очевидцев придумал использовать бревно, с помощью которого добрался до пострадавшего и спас его.

Ранее премию Тиграна Кеосаяна получил дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребёнка в Петербурге, а также семья охранника, который погиб при нападении на колледж в Анапе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)