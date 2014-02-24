Минстрой оценил ситуацию со строительством жилья в России

За последние 10 лет в России ввели более 955 млн "квадратов" жилья.

Общий объем текущего строительства жилья в России достиг 120,3 млн квадратных метров. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на Минстрой РФ.

По состоянию на 10 августа по всей стране строится 120,33 млн "квадратов" жилья , это +1,6% к аналогичному периоду прошлого года". С начала 2026 года в России запустили 23,4 млн квадратных метров новых жилых проектов.

Вопрос ввода жилья в стране продолжает быть на особом контроле у Минстроя. Региональные власти получили поручение держать многоквартирное строительство на особом контроле и не допускать переносов сроков ввода вправо и передач ключей. По данным министерства, в России с 2016 года ввели более 955 млн "квадратов" жилья.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за июнь ввели более 142 тысяч квадратных метров жилья, лидерами по объему введенного жилья стали Выборгский, Московский и Калининский районы.

Фото: MAX/Минстрой