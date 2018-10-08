Почти половина российских застройщиков перешла на цифровые технологии проектирования

Сегодня цифровые технологии применяются в 84 регионах страны.

Во втором квартале 2026 года доля российских девелоперов, использующих технологии информационного моделирования (ТИМ), выросла до 49%. Это на два процентных пункта больше, чем кварталом ранее, отметил портал "Строительный Петербург".

Сегодня цифровые технологии применяются в 84 регионах страны. Они позволяют создавать виртуальную модель будущего здания, которая сопровождает проект на всех этапах — от разработки документации до эксплуатации объекта. Такой подход помогает быстрее принимать решения, уменьшать количество ошибок и повышать качество строительства.

По данным отрасли, с использованием ТИМ сейчас строится 46% всего жилья в России. Наиболее активно цифровые инструменты внедряют регионы с высокими объемами строительства.

Самые высокие показатели зафиксированы в Центральном федеральном округе, где технологии информационного моделирования используются при возведении 81% жилья. Далее следуют Южный федеральный округ с долей 73% и Уральский — 71%.

В Минстрое отмечают, что технологии информационного моделирования становятся привычным инструментом для девелоперов. Их использование позволяет сделать строительные процессы более прозрачными, улучшить взаимодействие участников проекта и сократить сроки реализации объектов. Рост числа компаний, внедряющих ТИМ, также связан с продолжающейся цифровизацией строительной отрасли и поэтапным переходом рынка на современные методы управления проектами.

Ранее в Петербурге обсудили, как цифровые технологии помогут ускорить строительство.

Фото: Минстрой РФ