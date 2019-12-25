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С 3 и 5 августа движение ограничат в Калининском и Красносельском районах
Сегодня, 12:59
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С 3 и 5 августа движение ограничат в Калининском и Красносельском районах

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Планируются работы по ремонту асфальта и реконструкции инженерных сетей.

В двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения с 3 и 5 августа, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Калининском районе с 5 до 6 августа затруднится проезд по Светлановскому проспекту от Тимуровской улицы до Суздальского проспекта, а с 3 августа по 4 сентября – закроется по улице Обручевых от проспекта Науки до улицы Рериха. Планируются работы по ремонту асфальта и реконструкции инженерных сетей.

В Красносельском районе в связи со строительством сетей с 3 августа до 4 октября перекроют движение по Социалистической улице от Аннинского шоссе до Малой улицы, по Дачной улице от Московской улицы до дома 159А, по Дачной улице от Авиационной улицы до 3-го проезда, по улице Коммунаров от дома 51А до Аннинского шоссе, по Коллективной улице от Вокзальной улицы до Железнодорожной улицы, по Железнодорожной улице от Коллективной улицы до Аннинского шоссе. С 3 по 12 августа ограничивается проезд на перекрестке Аннинского шоссе и улицы Коммунаров. 

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные работы ограничат движение на федеральных трассах Ленобласти 3 августа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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