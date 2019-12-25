С 1 августа дорожные ограничения вводятся в двух районах Петербурга

Речь идет о Калининском и Красногвардейском районах.

В двух районах Петербурга с 1 августа ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 30 июля.

В Калининском районе в связи с работами по ремонту дорожного покрытия по 2 августа закрывается проезд по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Тимуровской улицы, включая части перекрестка с проспектом Просвещения, а ограничивается – от Тимуровской улицы до Суздальского проспекта.

По этой же причине до 9 августа затруднится движение по проспекту Непокоренных от площади Мужества до Пискаревского проспекта.

В Красногвардейском районе будут восстанавливать благоустройство после прокладки газопровода, из-за чего до 6 августа перекроют проезд по Малоохтинскому проспекту от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка, ограничат – по Малоохтинской набережной около Малоохтинского проспекта.

Ранее на Piter.TV: в Петроградском районе Петербурга ограничат движение из-за соревнований по триатлону на Крестовском острове.

Фото: пресс-служба ГАТИ