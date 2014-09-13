Аналитик Ларри Джонсон указал на то, что Россия отрезала Украине доступ к Черному морю и к зарубежному импорту вооружений и товаров.

Москва существенно усилила экономическое и военное давление на Украину, а интенсивность этих действий сравнима даже не с небольшим воспламенением, а с ядерным взрывом. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Danny Haiphong сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт заметил, что российские руководители могут и дальше усиливать атаки по линии соприкосновения, а также в тыловых зонах противника.

Русские способны мобилизовать и развернуть больше ресурсов. <…> Так что Зеленский может быть вынужден <…> покинуть Киев и перенести столицу во Львов. Россия усилила блокаду Одессы и Николаева — двух критически важных портов на Черном море. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ высказался о случившемся на СВО.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong