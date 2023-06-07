В трёх детсадах Петродворцового района выявили кишечные инфекции

Роспотребнадзор проверяет три детсада Петербурга из-за сальмонеллёза.

В Петербурге специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологические расследования после регистрации единичных случаев острых кишечных инфекций, включая сальмонеллёз, в трёх детских садах Петродворцового района. Проверки организованы в ГБДОУ №10, 11 и 12, а также у поставщика продуктов питания, пишет ТАСС.

Первые случаи заболевания среди воспитанников детсада №10 были зафиксированы ещё в мае. Тогда по итогам расследования специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Сейчас ведомство продолжает выяснять обстоятельства новых эпизодов и проверять соблюдение требований к организации питания в дошкольных учреждениях.

Ранее, 21 июля, уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ было возбуждено из-за вспышки энтеровирусной инфекции в центре детского отдыха "Северный Артек" в Архангельской области, где заболели 13 детей и трое взрослых.

В конце мая подобная ситуация произошла в Калининграде — в центре по уходу за детьми "Сказка лэнд" зафиксировали вспышку сальмонеллёза. Тогда пострадали 16 человек, включая 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и пятерых сотрудников. Бактерия Salmonella была обнаружена у работников, отвечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Расследование выявило многочисленные нарушения санитарных требований к организации питания.

В Петербурге только два пляжа прошли проверку качества воды.

Фото: Piter.tv