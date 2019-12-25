Еще один петербуржец подал в суд на организаторов концерта Канье Уэста

Петербуржец потребовал вернуть 34 тысячи за билеты на концерт Канье Уэста.

Еще один покупатель билетов на отмененный концерт Канье Уэста в Петербурге обратился в суд. Мужчина потребовал вернуть деньги за 2 электронных билета, однако организатор отказал ему в возврате. Как сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, иск зарегистрировал мировой судья одного из судебных участков города.

Мужчина приобрел билеты на выступление, которое планировалось провести 10 и 11 октября на "Газпром Арене". 19 сентября он обратился к организатору с просьбой вернуть потраченные средства. В ответ ему сообщили, что билеты были куплены по акции и относятся к категории невозвратных. Вернуть деньги, по информации организатора, можно было только в случае отмены или переноса мероприятия.

Покупатель считает такой отказ незаконным. В иске он просит взыскать 34 тыс. руб., уплаченные за билеты, еще 5 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также расходы. Кроме того, мужчина требует выплатить штраф в соответствии с законом о защите прав потребителей.

На данный момент иск еще не принят к производству. Тем временем партнер концертного тура Канье Уэста компания Access Opera уже объявила об отмене выступлений рэпера в Петербурге. Продажа билетов и ситуация вокруг концертов ранее вызвали многочисленные споры. В августе "Газпром Арена" разместила анонс выступлений, однако примерно через неделю заявила, что договор аренды с организаторами не заключался. При этом Say Agency продолжало утверждать, что подготовка к мероприятиям идет.

Организатор также не подавал заявку на проведение концертов в Комитет по культуре Петербурга. По данным издания, часть зрителей уже смогла получить деньги за билеты в VIP-ложи, тогда как другие покупатели столкнулись с отказами и начали объединяться в чаты для обращения в суд. 25 сентября Say Agency заявило, что официальную информацию о концертах предоставит 30 сентября.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото: сайт Say Agency