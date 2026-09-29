В Петербурге огласили приговор карманникам, вовлекавшим детей в кражи телефонов

Всего злоумышленники украли 19 устройств на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Суд вынес приговор этнической преступной группе, которая грабила женщин в период с декабря 2023 года по декабрь 2024-го. Об этом пишет 29 сентября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на ГСУ СК РФ по Петербургу.

Фигуранты, в том числе и несовершеннолетние, выслеживали жертву на улице, шли за ней, а потом отвлекали внимание и похищали мобильный телефон. Всего злоумышленники украли 19 устройств на общую сумму свыше 2 млн рублей. Смартфоны продавались за границей.

Полиция задержала всех грабителей: они успели разъехаться по четырем регионам России – от Ленинградской, Новгородской и Ростовской областей до Карачаево-Черкесской Республики. Суд назначил организатору 7 лет колонии, остальные пятеро участников получили сроки от 1,5 до 4,5 лет. А 19 потерпевшим полностью возместили ущерб.

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Фото: Piter.TV