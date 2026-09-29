Семейный брокер Выдрина оценила влияние новых условий ипотеки на рынок жилья Петербурга

Эксперт подчеркнула, что для оформления принципиально важен возраст детей – хотя бы один ребенок в семье должен быть младше семи лет, иначе на льготный кредит рассчитывать не приходится.

С 1 октября в России начали действовать новые условия семейной ипотеки, которые применяются только к договорам, заключенным после этой даты. Петербург и Москва выделены в отдельную группу с повышенными лимитами и ставками. Семейный брокер по недвижимости Екатерина Выдрина рассказала "Вечернему Санкт-Петербургу", как эти изменения уже повлияли на рынок жилья в Северной столице.

Екатерина Выдрина отметила, что в первую очередь изменения коснутся семей с одним, двумя или тремя детьми, для которых субсидирование сокращается, а ставка повышается. Для Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей действуют специальные условия. Эксперт уточнила, что семья с одним ребенком в этих регионах может претендовать на субсидированный кредит только под 12 процентов, что значительно ниже общероссийского уровня в 19 процентов. При этом для родителей единственного ребенка в Петербурге максимальный лимит равен 12 миллионам рублей. Семьи с двумя детьми могут получить кредит под 10 процентов с лимитом в 15 миллионов рублей. С тремя детьми лимит составляет 18 миллионов под 8 процентов, с четырьмя – столько же под 6 процентов. Семьям с пятью и более детьми также доступно до 18 миллионов под 4 процента.

Эксперт подчеркнула, что для оформления принципиально важен возраст детей – хотя бы один ребенок в семье должен быть младше семи лет, иначе на льготный кредит рассчитывать не приходится. Если семья отвечает всем условиям Минфина, ипотеку оформят, но теперь только на 15 лет. Выдрина сослалась на данные "Домклика" и Росстата, согласно которым 55 процентов семей в России имеют одного ребенка, 33 процента – двоих, а 12 процентов – троих и более.

По словам брокера, пока никто не понимал, как именно будет работать новая система, так как постановления Центробанка еще не было. Она заявила, что все текущие обсуждения – это лишь предположения, и реальная картина станет ясна только после вступления правил в силу. При этом спрос на квартиры в Петербурге оставался очень высоким.

Выдрина сообщиала, что вопросом покупки жилья сейчас озадачены многие семьи, часть из которых даже не слышала об изменении условий. Она признала, что те, кто откладывал покупку, надеясь на падение ставок, дождались изменений. Однако брокер тут же отметила, что есть семьи, которые по объективным причинам не успели бы приобрести жилье по старым ставкам из-за отсутствия средств на первый взнос или времени. Она добавила, что для тех, кто успевает взять кредит под старый процент, рынок превратился в сумасшествие: за один-два дня нужно одобрить ипотеку и выбрать квартиру, которые тают на глазах. При этом эксперт выразила благодарность застройщикам, которые в этот раз не поднимают цены.

Брокер также обратила внимание на то, что покупатели сильно изменились и стали осознаннее. Даже если семья не успевала вписаться в шестипроцентную ипотеку, люди реагировали на это спокойно. Она объяснила это тем, что клиенты морально выросли, понимают свою зону ответственности и быстро принимают решения, сохраняя хорошее настроение. Выдрина подчеркнула, что работа продолжится в любом случае, и специалисты будут искать подходящие предложения. Она выступила за то, чтобы выбирать квартиру с холодной головой, так как ажиотаж не ведет к правильным решениям, и предостерегала от покупки ненужных студий.

Если сравнивать ситуацию с сентябрем прошлого года, цены на квартиры выросли от 15 до 30 процентов и падать не планируют. Екатерина Выдрина констатировала, что покупательская способность снизилась и люди стали брать меньше кредитов, но они не перестали покупать жилье. Она заключила, что те, кто хочет решить квартирный вопрос, будут его решать независимо от ставок, вспоминая, что совсем недавно кредиты брали под 22–23 процента с последующим рефинансированием.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался на 71-м месте по доступности ипотеки среди регионов России.

Фото: Piter.TV