Прокуратура потребовала ликвидировать свалку в Лисьем Носу

Собственник земельного участка на Морском проспекте допустил накопление строительных отходов.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 29 сентября.

Было установлено, что собственник земельного участка на Морском проспекте в Лисьем Носу допустил накопление строительных отходов. Это пластиковые и металлические изделия, древесина и другое.

Прокурор внес представление в адрес правообладателя территории, которое пока рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: в Отрадном обнаружили незаконную свалку. Эксперты отобрали пробы для установления класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга