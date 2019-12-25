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Прокуратура потребовала ликвидировать свалку в Лисьем Носу
Сегодня, 14:47
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Прокуратура потребовала ликвидировать свалку в Лисьем Носу

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Собственник земельного участка на Морском проспекте допустил накопление строительных отходов.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 29 сентября. 

Было установлено, что собственник земельного участка на Морском проспекте в Лисьем Носу допустил накопление строительных отходов. Это пластиковые и металлические изделия, древесина и другое.

Прокурор внес представление в адрес правообладателя территории, которое пока рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется. 

Ранее на Piter.TV: в Отрадном обнаружили незаконную свалку. Эксперты отобрали пробы для установления класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: лисий нос, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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