Ребенка смыло волной с пирса на Сахалине

Школьника обнаружили без признаков жизни в 20 метрах от пирса.

Тело смытого волной ребенка нашли у пирса в Сахалинской области. Погибшего мальчика не могут достать из воды из-за сильного волнения моря, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.

По данным ведомства, в городе Холмске в районе Приморского бульвара 13-летний мальчик перелез через ограждение, после этого его смыло волной с пирса. Позже школьника обнаружили без признаков жизни в 20 метрах берега.

Сейчас на месте происшествия находятся спасатели и медики. В операции задействованы 23 человека и девять единиц техники. Жителям региона напомнило о мерах безопасности и призвали не оставлять детей без присмотра.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)