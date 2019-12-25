В Ленобласти проходит Большая учительская неделя

Неделя посвящена учителям, воспитателям, преподавателям колледжей, мастерам производственного обучения и ветеранам педагогического труда.

С 28 сентября по 5 октября в Ленинградской области проходит Большая учительская неделя. В эти дни педагогов поздравляют с профессиональными праздниками, вручают награды за труд и проводят для них тематические мероприятия.

Неделя посвящена учителям, воспитателям, преподавателям колледжей, мастерам производственного обучения и ветеранам педагогического труда. Даты проведения приурочены к трем праздникам, которые отмечаются в регионе в этот период: Дню учителя, Дню воспитателя и Дню среднего профессионального образования.

В течение недели в области запланированы церемонии награждения, тематические конференции и различные акции. Завершится программа традиционным областным праздником в Мариинском театре.

В Комитете общего и профессионального образования Ленинградской области подчеркивают, что это событие – возможность отдельно поблагодарить педагогов за их ежедневный труд. Председатель комитета Ирина Кириллова отметила, что учителя и наставники помогают детям раскрывать свои способности, находить свой путь и вносят важный вклад в будущее региона.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области насчитали более 193 тысяч открытых вакансий.

Фото: Правительство Ленобласти