  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар на полимерном предприятии в поселке имени Морозова уничтожил два станка
Сегодня, 9:58
206
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Пожар на полимерном предприятии в поселке имени Морозова уничтожил два станка

0 0

Пострадавших в результате происшествия нет. 

В поселке имени Морозова Всеволожского района Ленобласти на улице Чкалова загорелось предприятие по выпуску полимеров. Огонь вспыхнул в производственном цехе, в результате чего на площади 30 кв.м. выгорели два станка.

По информации ГУ МЧС по 47-ому региону, пострадавших в результате происшествия нет. 

Пожарным удалось остановить дальнейшее распространение пламени и полностью ликвидировать открытое горение. В настоящее время на месте завершается проливка и осмотр конструкций. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Новости Ленинградской области, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии