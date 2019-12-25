Пожар на полимерном предприятии в поселке имени Морозова уничтожил два станка

Пострадавших в результате происшествия нет.

В поселке имени Морозова Всеволожского района Ленобласти на улице Чкалова загорелось предприятие по выпуску полимеров. Огонь вспыхнул в производственном цехе, в результате чего на площади 30 кв.м. выгорели два станка.

По информации ГУ МЧС по 47-ому региону, пострадавших в результате происшествия нет.

Пожарным удалось остановить дальнейшее распространение пламени и полностью ликвидировать открытое горение. В настоящее время на месте завершается проливка и осмотр конструкций. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV