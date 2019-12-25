Генерал ВСУ отказался выполнять приказ главкома Драпатого

Ранее Михаил Драпатый не поддержал кандидатуру Дмитрия Волошина на пост одного из руководителей.

Украинский генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главнокомандующего Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал неназванный представитель российских силовых структур.

Командующий 8-м корпусом ДШВ бригадный генерал Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области. источник СМИ

Собеседник подчеркнул в беседе с представителями издания, что вместо решения командования украинский генерал раздает интервью корреспондентам. Источники из России узнали о том, что Дмитрий Волошин занимался в столице соседнего государства формированием нового командования ВСУ, которое должен был возглавить. Однако Михаил Драпатый заблокировал его кандидатуру для назначения на должностной пост и приказал военнослужащему вернуться на территорию Сумской области. Ранее в силовых структурах упоминали о том, что украинский главком ставит на командные должности лояльных ему личностей, которые известны общественности своей коррупцией и провалами на боевой линии.

На Украине узнали, что происходит между Зеленским и Драпатым.

Фото: Piter.tv