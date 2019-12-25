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В Петербург не пустили партию зараженной груши
Сегодня, 10:19
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В Петербург не пустили партию зараженной груши

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Фрукты были выращены в Аргентине.

Аргентинские груши с возбудителем вируса плодовых культур не пустили на территорию Петербурга. Их ввезли в Большой морской порт, нарушения обнаружили инспекторы Россельхознадзора по Северо-Западному федеральному округу при карантинном фитосанитарном контроле. 

Речь идет о трех партиях весом 215 тонн, фрукты были выращены в Аргентине. В филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели лабораторные исследования, по результатам которых в грушах подтвердили наличие возбудителя заболевания Monilinia fructicola. 

Выпуск груш запрещен в целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза. 

Пресс-служба Россельхознадзора 

Ранее на Piter.TV: в порту Петербурга задержали 62,8 тонны чилийских яблок и груш. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО 

Теги: груша, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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