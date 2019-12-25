В Петербург не пустили партию зараженной груши

Фрукты были выращены в Аргентине.

Аргентинские груши с возбудителем вируса плодовых культур не пустили на территорию Петербурга. Их ввезли в Большой морской порт, нарушения обнаружили инспекторы Россельхознадзора по Северо-Западному федеральному округу при карантинном фитосанитарном контроле.

Речь идет о трех партиях весом 215 тонн, фрукты были выращены в Аргентине. В филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели лабораторные исследования, по результатам которых в грушах подтвердили наличие возбудителя заболевания Monilinia fructicola.

Выпуск груш запрещен в целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза. Пресс-служба Россельхознадзора

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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО