Контроль импортной животноводческой продукции в Петердурге за год вырос почти на 5%

Помимо этого, специалисты ведомства проконтролировали ввоз кормов и кормовых добавок общим весом 42,5 тысячи тонн из 20 стран, а также молочной продукции (8 тыс. тонн) и прочей категории товаров животного происхождения (8,5 тыс. тонн).

За первые восемь с половиной месяцев 2026 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проверило в Большом морском порту Санкт-Петербурга 368 тысяч тонн импортной продукции животного происхождения. Это на 4,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (351 тысяча тонн).

Структуру поставок возглавил сегмент рыбы и морепродуктов, который составил почти половину всего объема – 181 тысячу тонн. Товары прибыли из 22 государств. Крупнейшими партнерами стали Фарерские острова (37 тыс. тонн), Чили (31 тыс. тонн), Китай (28 тыс. тонн) и Эквадор (17 тыс. тонн).

Второе место по объемам заняли мясо и мясопродукты – 128 тысяч тонн от десяти стран-экспортеров (среди них Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Индия и Сербия). В этой категории зафиксированы следующие рекорды отдельных поставщиков:

Говядина: Бразилия – 50 тыс. тонн;

Мясо птицы: Китай – 10 тыс. тонн;

Буйволятина: Индия – 7,7 тыс. тонн;

Конина: Аргентина – 1,7 тыс. тонн;

Баранина: Аргентина – 72 тонны.

Помимо этого, специалисты ведомства проконтролировали ввоз кормов и кормовых добавок общим весом 42,5 тысячи тонн из 20 стран, а также молочной продукции (8 тыс. тонн) и прочей категории товаров животного происхождения (8,5 тыс. тонн).

Ранее мы сообщили о том, что в порту Петербурга заблокировали ввоз 175 тонн парагвайского арахиса из-за смертельно опасной плесени.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора