На Бухарестской улице проверили ремонт трамвайных путей перед открытием движения

Ремонт велся с апреля 2026 года на двух участках общей протяженностью более 6,5 км одиночного пути – от Альпийского переулка до улицы Димитрова и от улицы Салова до проспекта Славы.

Сегодня, 2 октября, состоялась контрольная обкатка отремонтированных трамвайных путей на Бухарестской улице, которые обеспечивают транспортную доступность Фрунзенского района. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Ремонт велся с апреля 2026 года на двух участках общей протяженностью более 6,5 км одиночного пути – от Альпийского переулка до улицы Димитрова и от улицы Салова до проспекта Славы. Был выполнен полный цикл работ, включая демонтаж устаревшего полотна, обустройство щебеночного основания и укладку современной рельсошпальной решетки. В основе конструкции лежат железобетонные шпалы и рельсы повышенной прочности, а всего было смонтировано более 7 тысяч шпал и 13 км рельсов.

Ремонт путей дополнил обновление самой улицы: в этом году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" город также отремонтировал более двух километров дорожного полотна от улицы Димитрова до Малой Балканской.Это не только продлило срок службы объектов, но и повысило комфорт для пассажиров. На 16 остановках обустроены повышенные посадочные площадки для удобной посадки и высадки маломобильных граждан, пассажиров с колясками и петербуржцев серебряного возраста.

В зонах пересечения с проезжей частью под рельсами залита монолитная железобетонная подушка, а дорожное покрытие выполнено из литой асфальтобетонной смеси. Данная работа является частью системной модернизации инфраструктуры, включая ремонт путей на участке от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской в 2023 году. Движение трамваев по Бухарестской улице планируется открыть в понедельник, 5 октября. В настоящее время на объекте продолжается восстановление нарушенного благоустройства.

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Фото: Правительство Петербурга