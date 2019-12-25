ТНТ провел мастер-класс для школьников в рамках блог-тура Движения Первых

В блог-туре приняли участие более 40 школьников.

Телеканал ТНТ провел мастер-класс для школьников, которые приняли участие в блог-туре Движения Первых по Ленинградской области. Встреча была посвящена созданию текстового контента: участникам рассказали, как превратить идею в готовый материал и соблюдать редакционные требования.

Экспертом выступила PR-менеджер "Газпром-Медиа Развлекательного телевидения" в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе Мария Шилина. Она разобрала основные этапы работы над текстом — от поиска и структурирования идеи до подготовки материала к публикации. Отдельное внимание уделили приемам, которые можно использовать при написании постов, репортажей и коротких медиатекстов.

В блог-туре приняли участие более 40 школьников. Маршрут прошел через Санкт-Петербург, Гатчину и Вырицу. На протяжении поездки подростки не только знакомились с достопримечательностями, но и самостоятельно создавали контент: снимали фото и видео, писали тексты и учились адаптировать одну историю под разные форматы и аудитории.

Мастер-класс стал частью двух образовательных инициатив "Газпром-Медиа Холдинга" — "PROфнавигатора" и "Медиаклуба" ТНТ. Их программы ориентированы на знакомство школьников с современной медиасферой и практическими навыками работы с контентом.

Организаторы отмечают, что такой формат позволяет участникам сразу применять полученные знания на практике. Вместо теоретических советов школьники получили возможность попробовать себя в роли авторов и пройти весь путь создания медиаматериала непосредственно во время поездки.

Фото: пресс-служба ТНТ