Стало известно, какие болезни могут угрожать петербургским деревьям

В последние годы из-за голландской болезни вязов пришлось вырубить десятки пораженных насаждений.

У деревьев нередко встречаются разные заболевания. О том, какие из них могут угрожать петербургским растениям, рассказала доцент кафедры методики обучения биологии и экологии РГПУ имени А. И. Герцена Наталья Степанова, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В последние годы из-за голландской болезни вязов пришлось вырубить десятки пораженных насаждений. Данное грибковое растение разносят жуки-заболонники, и лечению деревья не поддаются. Кроме того, встречается суховершинность ясеня – это тоже грибковое заболевание, которое переносится ветром. Процесс гибели начинается с верхушки.

Больные и сухие деревья необходимо вовремя выпиливать, так как падение веток и стволов при сильном ветре может повредить машины, линии электропередач. На ослабленных растениях быстро размножаются плесневые грибки, и их споры попадают в воздух, вызывая аллергические реакции у жителей. Поэтому деревья необходимо обновлять, заботиться о них и следить за их состоянием. Наталья Степанова, биолог

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Фото: Piter.TV