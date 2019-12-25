Япония ввела санкции против 33 российских компаний и 35 судов

Рестрикции введены в отношении замглавы "Ростеха" Дмитрия Леликова.

Власти Японии объявили о расширении антироссийских санкций. В новый пакет внесли 33 организации, девять человек и 35 судов, сообщили на сайте японского Министерства финансов.

В список физических лиц попали генеральный директор "ВНИИР-Прогресс" Владислав Костин, заместитель главы Ростеха Дмитрий Леликов, топ-менеджер госкорпорации Василий Бровко и ещё шесть человек.

Среди попавших под ограничения организаций — "Военторг", "ВНИИР-Прогресс", "Алабуга Девелопмент", "Алабуга Машинери" и "Уралвагонзавод". Также японские власти впервые включили в свои санкционные списки суда, которые считают связанными с Россией.

Согласно японскому законодательству, замораживаются все активы, принадлежащие указанным лицам. Кроме того, действует запрет на поставки товаров, способствующих развитию российской промышленности.

СМИ связали новые японские санкции с официальным визитом президента Владимира Путина острова Итуруп Курильской гряды, которую ранее раскритиковали в Токио.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)